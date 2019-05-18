الجيش اليمنى يعتقل الداعشى بلال الوافى المطلوب دوليا فى مدينة تعز اليمنية

صنعاء /أ ش أ/

أعلن الجيش اليمنى ، اليوم السبت ، القبض على زعيم تنظيم داعش الإرهابى بلال الوافى المطلوب دوليا ضمن قائمة الإرهاب فى مدينة تعز الواقعة جنوب غرب البلاد.

ونقلت قناة (العربية الحدث) الإخبارية عن الناطق باسم الجيش اليمنى فى مدينة تعز العقيد عبد الباسط البحر قوله إن "قوة عسكرية تمكنت من إلقاء القبض على المطلوب أمنيا والمصنف على قائمة الإرهاب العالمية منذ سنوات المدعو بلال الوافى الملقب "أبو الوليد" فى إحدى البيوت القديمة بقرية (وهر بلاد الوافي) بالريف الغربى للمدينة".

وأشار عبد الباسط إلى أن "القوات الأمنية قامت بمحاصرة منزل الوافى لعدة ساعات رفض خلالها تسليم نفسه، مما دفعها بإلقاء القبض عليه بعد مقاومته".

وقال تقرير للخزانة الأمريكية: إن بلال الوافى كان ضالعا فى تفجير عام 2012 الذى استهدف استعراضا للجيش اليمنى فى ساحة السبعين فى العاصمة صنعاء، وأسفر عن مقتل نحو 80 جنديا.