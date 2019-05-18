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الجيش اليمنى: مقتل 80 من الحوثيين بينهم قائد قعطبة

السبت، 18 مايو 2019 02:53 ص
الجيش اليمنى: مقتل 80 من الحوثيين بينهم قائد قعطبة قوات الجيش اليمنى
وكالات
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أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الجمعة، مقتل 80 عنصرا من مليشيات الحوثيين، خلال استعادة مناطق وصفها بالاستراتيجية في محافظة الضالع وسط اليمن.
 
وذكر موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر"أن"القوات حررت قرى العباري وجوس الجمال وحبيل السلامة ومعزوب عامر والأبحور والخط الدائري غرب مدينة قعطبة شمال الضالع، إضافة إلى تطهير المدينة من جيوب الحوثيين".
 
ونقل الموقع عن المقدم عبده على القاضي أحد ضباط اللواء 83 مدفعية، إن "الجيش حرر أيضا مناطق صامح والدوير غرب مريس شمال الضالع، إثر هجوم واسع من 4 محاور على مواقع الحوثيين في مديرية قعطبة ومنطقة مريس، لاذوا على اثره بالفرار باتجاه محافظة إب (وسط اليمن)".
ووفقا للجيش، "أسفرت المعارك عن مقتل 80 حوثيا، بينهم قائدهم في جبهة قعطبة محمد السنحاني وجرح عشرات آخرين، علاوة على تدمير عدد من الآليات القتالية التابعة لهم واستعادة كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة".
 
وفي وقت سابق اليوم، استعادت قوات الحكومة الشرعية، مدينة قعطبة من سيطرة جماعة أنصار الله، إثر عملية واسعة، حسب مصدر عسكري لوكالة "سبوتنيك".
 
من جهة ثانية، قال المركز الإعلامي لـ"أنصار الله" على "تويتر" إن مقاتلي الجماعة صدوا زحفا للجيش اليمني في جبهة مديرية الأزارق جنوب غربي الضالع، وأوقعوا عددا من القتلى والجرحى في صفوف المهاجمين.    

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