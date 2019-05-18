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الجيش العراقى يقصف استراحات لتنظيم "داعش" فى محافظة صلاح الدين

السبت، 18 مايو 2019 12:20 م
الجيش العراقى يقصف استراحات لتنظيم "داعش" فى محافظة صلاح الدين الطيران العراقى - أرشيفية
وكالات الأنباء
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أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم السبت، تدمير مضافات (أماكن راحة) وقتل عناصر من تنظيم "داعش" فى محافظة صلاح الدين، بشمالى العراق.

وقال بيان للوزارة، "بعد ورود معلومات استخباراتية تفيد بوجود مضافة بداخلها عدد من الإرهابيين فى جزيرة صلاح الدين، دمرت قوة من الفوج الأول لواء 91 الفرقة الرابعة عشرة وبمشاركة أبطال طيران الجيش، عجلة من نوع (بيك آب) وقتلت من فيها، بعدها عثرت على مضافة بداخلها ملابس وتجهيزات لداعش".

وأضاف "كما دمرت نفقا يؤدى إلى مضافة أخرى تحتوى على حزام ناسف وتجهيزات مختلفة، وتم تفجير المضافتين بالكامل"، وأشار البيان إلى أن "طيران الجيش تمكن من قتل 6 إرهابيين كانوا يتواجدون داخل منزل مهجور".

واستطرد "بعد تفتيش المكان القريب من المنزل عثرت القوة على مضافة تحتوى على (3) أحزمة ناسفة، و(6) عبوات ناسفة، و(3) موبايلات، تم تدميرها فى نفس الموقع".

 

 

 

 


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