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الجنرال المتقاعد مير رحمانى يفوز برئاسة مجلس النواب الأفغانى

السبت، 18 مايو 2019 03:37 م
الجنرال المتقاعد مير رحمانى يفوز برئاسة مجلس النواب الأفغانى مجلس النواب الافغانى
أ ش أ
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فاز الجنرال المتقاعد بالقوات الأفغانية، مير رحمن رحماني برئاسة مجلس النواب الأفغاني في دورته الجديدة، بعد أن حاز على غالبية أصوات الأعضاء في الاقتراع الذي جرى اليوم السبت، بمقر البرلمان بالعاصمة كابول.

 

وأفادت وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية بأن رحماني، النائب عن ولاية بروان، قد فاز بـ 123 صوتاً، مقابل معارضة 53 نائباً، ليُنتخب رئيسا لمجلس النواب في دورته الـ17، وحصل منافسه النائب كمال ناصر أصولي على 55 صوتا في الجولة الثانية من الاقتراع خلال الجلسة التي حضرها 244 نائباً.

 

يُذكر أن رحماني المولود عام 1962، تعود جذوره إلى مديرية باجرام في ولاية بروان، وهو حاصل على شهادة جامعية في العلوم العسكرية من إحدى الجامعات الروسية، وتقلد عدة مناصب ووصل إلى رتبة جنرال بالجيش الأفغاني قبل أن يتقاعد، كما تولى خلال الدورة السابقة للبرلمان، رئاسة لجنة الاقتصاد.

 

 


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