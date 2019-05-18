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الجعفرى: التحالف بالتواطؤ مع ميليشيات عميلة مثل "قسد" دمر الرقة السورية

السبت، 18 مايو 2019 07:00 ص
الجعفرى: التحالف بالتواطؤ مع ميليشيات عميلة مثل "قسد" دمر الرقة السورية بشار الجعفري
وكالات
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أوضح مندوب سوريا الدائم في الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري أن بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن تتجاهل ما وصفه بـ"جرائم الحرب التي ارتكبها التحالف الأمريكي غير الشرعي بالتواطؤ مع ميليشيات عميلة وفي مقدمتها "قسد" في تدمير الرقة.
 
وبحسب وكالة "سانا"، فقد أشار الجعفري خلال جلسة لمجلس الأمن امس حول الوضع في سوريا إلى أن بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن تقوم "بتجاهل جرائم الحرب التي ارتكبها التحالف الأمريكي غير الشرعي في سورية بالتواطؤ مع ميليشيات عميلة له وفي مقدمتها "قسد" بما في ذلك تدمير مدينة الرقة بالكامل وقتل وتهجير أهلها".
 
وحول الوضع في إدلب، أكد الجعفري أنه "ليس هناك دولة في العالم تقبل الرضوخ للتهديد الإرهابي وتعريض حياة مواطنيها للخطر أو سلب حقها السيادي والدستوري في الدفاع عن أرضها وعن مواطنيها مشددا على أن الدولة السورية هي المعنية بحماية إدلب وأبنائها السوريين فيها من الإرهاب".
وبخصوص عقد جلسة الأمن حول إدلب، أوضح الجعفري "إننا وعلى خلاف ما يتصوره البعض لا نعارض عقد هذه الجلسة فهي تتيح الفرصة لنا ولعدد آخر من الدول عرض حقيقة ما يجري في مدينة إدلب التي يسيطر عليها تنظيم جبهة النصرة الإرهابي، إلا أننا نود في هذا الإطار التعبير عن تحفظنا حيال المقاربات المسيسة التي تتبعها بشكل ممنهج دول أعضاء في مجلس الأمن من خلال طلب عقد مثل هذه الجلسات بشكل متكرر عندما تتخذ الدولة السورية وحلفاؤها إجراءات قانونية لحماية مواطنيها من ممارسات المجموعات الإرهابية.
 
ولفت الجعفري إلى "الجرائم المروعة التي شهدتها محافظة دير الزور والتي أدت إلى إزهاق أرواح آلاف المدنيين وتهجير عشرات الآلاف غيرهم وبشكل خاص في منطقة الباغوز وقبل أيام في بلدة الشحيل وكذلك احتجاز عشرات آلاف المدنيين السوريين رهائن في مخيم الركبان بمنطقة التنف مشيرا إلى أن هذا النهج الانتقائي المعتمد من قبل بعض أعضاء مجلس الأمن يمثل دعما للإرهابيين وتأليبا وتجييشا ضد الدولة السورية وعرقلة لجهودها في حماية مواطنيها ومكافحة الإرهاب".

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