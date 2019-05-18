التحقيق مع مسئول حماية أراضى بتهمة الرشوة فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

كشفت التحقيقات التى أشرف عليها المستشار يوسف الدفتار رئيس نيابة الإسماعيلية الكلية، فى واقعة القبض على مسئول حماية الأراضى بإحدى الجمعيات الزراعية بالإسماعيلية بتهمة تقاضى رشوة من أحد أصحاب الأراضى بجمعية العاشر من رمضان بدائرة مركز الإسماعيلية، لتنفيذ قرارات إزالة للتعديات على أرضه، والتي باشرها مينا ناصر وكيل أول النيابة الكلية، أن المتهم"حسن .ع" مسئول حماية الأراضى بإحدى الجمعيات الزراعية بالاسماعيلية طلب من أحد أصحاب قطع الأراضي بجمعية العاشر من رمضان بدائرة مركز الإسماعيلية مبلغ مالى 100 ألف جنيه نظيرتسريع إجراءات تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لصالحه ضد آخرين لتعديهم على أرضه بدون وجه حق.

وأكدت التحقيقات قيام المتهم بالاتفاق مع صاحب الأرض باستلام مبلغ الرشوة المتفق عليه بدائرة قسم ثالث أمام موقف الإسماعيلية الرئيسى، إلا أنه تم القبض على المتهم أثناء حصوله على جزء من مبلغ الرشوة يقدر بـ10 آلاف جنيه على سبيل الاتفاق قبل التنفيذ وباقى مبلغ الرشوة بعد تنفيذ قرار الإزالة.

وأمر المستشار ياسر أبوغنيمة المحامى العام لنيابات الإسماعيلية، بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

كان جهات التحقيق تمكنت من القبض على المتهم عقب تقدم صاحب الأرض ببلاغ ضده وبحوزته جزء من مبلغ الرشوة، بعد تقنين الإجراءات من قبل النيابة العامة، وتسجيل جميع المكالمات بين المتهم وصاحب الأرض الزراعية.