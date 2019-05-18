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السبت، 18 مايو 2019 09:19 م
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التحقيق مع مؤسس حركة 6 أبريل لاتهامه بإتلاف سيارة مواطن

السبت، 18 مايو 2019 09:09 م
التحقيق مع مؤسس حركة 6 أبريل لاتهامه بإتلاف سيارة مواطن أحمد ماهر
كتب أحمد حسنى
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حققت نيابة جنح القطامية مع أحمد ماهر مؤسس حركة شباب 6 أيربل، فى اتهامه بإتلاف سيارة والتعدى بالضرب على أحد المواطنين.
ووجهت النيابة للمتهم، في المحضر رقم 2083 لسنة 2019 جنح القطامية، تهمتى إتلاف سيارة الشاكى والتعدى بالضرب، كما تم استجوابه كمجنى عليه عن إحداث تلفيات فى سيارته والاعتداء عليه من نفس الشخص، وطلب دفاع ماهر تفريغ كاميرات القسم للوقوف على حقيقة الواقعة، وطلب إخلاء سبيل موكله.
يشار إلى أنه وقعت مشاجرة بين أحمد ماهر وآخر بالتجمع الثالث بعدما تصادم سيارتهما، وحرر الثانى محضر بقسم شرطة  التجمع ضد أحمد ماهر يتهمه بالإتلاف والتشاجر .

 


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