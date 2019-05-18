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السبت، 18 مايو 2019 05:46 م
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التحفظ على 30 حالة إشغال طريق فى حملة مكبرة شرق الإسكندرية

السبت، 18 مايو 2019 05:33 م
التحفظ على 30 حالة إشغال طريق فى حملة مكبرة شرق الإسكندرية جانب من الحملة
الاسكندرية جاكلين منير
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شن حى المنتزه أول حملة لإزالة الإشغالات ومواجهة التعدى على الطريق العام بنطاق الحى بالإسكندرية.

 

وأسفرت الحملة على إزالة كافة الإشغالات والحواجز الحديدية والخرسانية التى تعوق حركة الطريق العام والمارة بكل من شارع جمال عبد الناصر، شارع خالد بن الوليد، ميدان 27 الفسحة، شارع عباس الأعصر من خالد بن الوليد، شارع مدرسة الطفولة السعيدة، شارع الشهيد أحمد سعد الديهي.

 

وأسفرت الحملة عن إزالة 90 حالة حواجز بالطريق العام والتحفظ على 30 حالة إشغال متنوع وإزالة 25 إشغال وتم إرسال كافة المضبوظات إلى إدارة شرطة مرافق الاسكندريه.

 

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية بالتصدى لظاهرة الإشغالات وإزالة المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وبتواجد اللواء حمدى الحشاش السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسكندرية وحمدى عبدالعليم شامة رئيس حى المنتزه أول.

 

وتم تنفيذ حملة لإزالة الإشغالات التى تعيق حركة الطريق العام والمارة بحضور كلا من مدير إدارة الرصد البيئى، مدير إدارة إشغال الطريق والإعلانات، رئيس وحدة الإزالة والتدخل السريع بالحى.

 

وبالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية بتواجد اللواء حكمدار شرق الاسكندرية واللواء مساعد الفرقة أ لقطاع المنتزه والمقدم رئيس مباحث قسم شرطة المنتزه أول والعميد وكيل إدارة شرطة المرافق والنقيب رئيس شرطة مرافق منتزه أول.


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حى المنتزة

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