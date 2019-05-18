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التحفظ على كميات كبيرة من "جيل الشعر" مجهول داخل مصنع بالإسكندرية

السبت، 18 مايو 2019 12:26 م
التحفظ على كميات كبيرة من "جيل الشعر" مجهول داخل مصنع بالإسكندرية اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر
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قررت نيابة مينا البصل بالإسكندرية، التحفظ على كميات كبيرة من جيل الشعر داخل مصنع بدون ترخيص لمستحضرات تجميل، يستخدم علامات تجارية مملوكة للغير وخامات تصنيع رديئة ومجهولة المصدر، وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات، بتهمة الغش التجاري.

تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، اخطار من ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام مسئولين عن مصنع لمستحضرات التجميل "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة مينا البصل، بمزاولة نشاط تجارى غير مشروع فى مجال الغش التجارى بتصنيع مستحضرات عناية بالشعر "جيل" غير مطابق للمواصفات من خامات رديئة ومجهولة المصدر، ووضعه داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية خاصة بإحدى شركات صناعة مستحضرات التجميل المملوكة للغير وطرحها للبيع بالأسواق على أنها منتج أصلى عالى الجودة، غشاً وتدليساً على جمهور المستهلكين.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المصنع وضبط المدير المسئول كما تم ضبط 1788 عبوة منتج نهائى معد للبيع ومدون عليه البيانات التجارية الوهمية، و7 برميل خامات تصنيع بإجمالى 1050 طن مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بالمستندات التى تدل على مشروعية حيازتها أو صلاحيتها للإستعمال، 2 ماكينة تعبئة، و 5 بكرة أكياس مستلزمات تعبئة، و 1000 كرتونة فارغة مستلزمات تعبئة مدون عليها البيانات التجارية الوهمية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

 

 


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