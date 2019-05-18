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السبت، 18 مايو 2019 06:03 ص
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التحريات: لصوص سرقوا 80 ألف جنيه وأجهزة كمبيوتر من شركة شهيرة بالجيزة

السبت، 18 مايو 2019 06:00 ص
التحريات: لصوص سرقوا 80 ألف جنيه وأجهزة كمبيوتر من شركة شهيرة بالجيزة أرشيفية_ حبس
كتب بهجت أبو ضيف
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يفحص ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة عددا من المشتبه بهم، للتوصل لهوية المتهمين بسرقة مكتب تابع لشركة شهيرة بمنطقة فيصل، وكشفت التحريات والمعاينة أن المتهمين تمكنوا من الدخول للمكتب بواسطة كسر الباب، باستخدام آلة حادة.
 
كما تبين من خلال المعاينة استيلاء المتهمين على مبلغ 80 ألف جنيه، بالإضافة إلى عدد من أجهزة الكمبيوتر، ويجرى رجال المباحث فحص لكاميرات المراقبة الخاصة بالمنشآت المحيطة بالعقار الذى شهد السرقة، فى محاولة لكشف هوية مرتكبى الواقعة.
 
تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا يفيد سرقة مجهولين لمكتب تابع لإحدى الشركات الشهيرة بمنطقة فيصل، وبانتقال رجال المباحث إلى محل الواقعة تبين أن مجهولين سرقوا مبلغ 80 ألف جنيه، وعددا من أجهزة الكمبيوتر، مستغلين انصراف الموظفين من المكتب، وفراغه من العاملين به.
 
وحرر محضر بالواقعة، ويفحص رجال المباحث عددا من المشتبه بهم، لكشف هوية المتهمين بالسرقة، بالإضافة إلى الاستماع لأقوال المقيمين بالشقق المجاورة للمكتب، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.

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