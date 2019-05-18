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البيت الأبيض يرفض مجددا تسليم بيانات ترامب الضرائيبية للكونجرس

السبت، 18 مايو 2019 10:08 ص
البيت الأبيض يرفض مجددا تسليم بيانات ترامب الضرائيبية للكونجرس الرئيس الأمريكى - دونالد ترامب
كتبت: إنجى مجدى
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 فى إطار معركة طويلة بين الكونجرس والبيت الأبيض، رفض وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوتشين مجددا تسليم البيانات الضريبية الخاصة بالرئيس الأمريكى دونالد ترامب إلى الديمقراطيين، الذين يهيمنون على مجلس النواب، رغم طلباتهم المتكررة.
 
وبحسب وسائل إعلام أمريكية، السبت، قال وزير الخزانة فى رسالة يوضح فيها أسباب رفضه وجهها إلى مجلس النواب الذى يتمتع بصلاحيات واسعة للتحقيق، إن طلب الديموقراطيين يفتقد إلى "هدف شرعى". غير أن هذا الرفض ربما يدشن معركة قضائية طويلة بين الطرفين.
 
وتتواجه إدارة ترامب مع الديمقراطيين الذين يهيمنون على اللجنة المكلفة قضايا الضرائب فيى مجلس النواب، منذ أسابيع بشأن هذه المسألة، وسيلجأ الديموقراطيون على الأرجح إلى المحاكم.
 
فى أبريل الماضى، قام الرئيس الأمريكى وأبناءه، إيفانكا وإيريك وترامب جونيور، بمقاضاة  أثنين من المصارف الكبرى لمنعهما من تسليم سجلات مالية خاصة بالعائلة إلى لجان الكونجرس التى أصدرت مذكرات استدعاء للحصول على معلومات تتعلق بهم. وهى المحاولة الثانية التى يقوم بها ترامب خلال شهر، لعرقلة مجلس النواب بقيادة الديمقراطيين، من التحقيق فى تاريخه المالى.
 
الدعوى القانونية المرفوعة فى المقاطعة الجنوبية فى نيويورك، هى ضد دويتشه بنك، أحد مقرضى ترامب، وكابيتال وان، وقال محامو ترامب إن كلا البنكين "يقدمان منذ فترة طويلة خدمات مصرفية تجارية وشخصية للمدعين".
وكتبوا فى الشكوى إنه "تم إصدار مذكرات الاستدعاء لمضايقة الرئيس دونالد ترامب، للبحث فى كل جانب من جوانب أمواله الشخصية، وشركاته ، والمعلومات الخاصة بالرئيس وأسرته، واستغلال أى مواد يمكن استخدامها للتسبب فى الضرر السياسى له"، مؤكدين أنه لا يوجد أى سبب لهذا سوى غرض سياسى.
 
وترامب هو أول رئيس أمريكى بعد ريتشارد نيكسون يرفض كشف وضعه الضريبى. وهو يكاد يخضع لرقابة ضريبية. وطالب رئيس اللجنة الديمقراطي ريتشارد نيل، أبريل الماضى، البيانات الضريبية الستة الأخيرة (2013-2018) لترامب، مؤكدا أن اللجنة تحتاج إليها لمعرفة ما إذا كانت القوانين المتعلقة بالرقابة الضريبية للرؤساء الأميركيين ملائمة.
 
ويشتبه وزير الخزانية بأنهم يريدون نشرها لذلك اقترح عليهم معلومات إضافية "حول عملية المراقبة الضريبية الإلزامية"، وهذا ما رفضه الديمقراطيون كما قال ستيفن منوتشين. وفي إطار تحقيقاتهم حول الضرائب والتدخل الروسي والشبهات بعرقلة عمل القضاء، يستبعد الديمقراطيون حتى الآن إمكانية بدء إجراءات لعزل الرئيس، لكنهم يجرون العديد من التحقيقات ضد ترامب.
 
 
 

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