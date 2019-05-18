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البريد: تركيب 350 ماكينة ATM قريباً.. وتحديث جديد لتطبيق الخدمات الحكومية

السبت، 18 مايو 2019 08:00 ص
البريد: تركيب 350 ماكينة ATM قريباً.. وتحديث جديد لتطبيق الخدمات الحكومية عصام الصغير رئيس الهيئة القومية للبريد
كتبت هبة السيد
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تشهد الهيئة القومية للبريد، أعمال تطوير كبيرة سواء بمكاتبها على مستوى الجمهورية والمزودة بأحدث النظم التقنية أو من حيث الخدمات التى تقدمها، وهو ما دفع العديد من الوزارات والهيئات الحكومية إلى التسابق لتقديم الخدمات عبر مراكز البريد، حيث تتيح الهيئة كل سبل الدفع سواء الكاش أو السداد الالكترونى عبر بطاقة easypay وهى بطاقة دفع الكترونى بـ25 جنيها تتيح السداد والشراء اونلاين أو المحلات التقليدية ويمكن استخدامها فى موسم الحج وغيرها. 
 
وتعمل الهيئة على دعم السداد الإلكترونى، ومنعت منذ عامين التعامل الورقى بمكاتبها وتقديم كافة الخدمات إلكترونيا وميكنة صرف المعاشات بالكامل عبر إتاحة إمكانية الحصول على المعاشات عبر بطاقات الصرف الآلى ATM. 
 
 
وتعليق على ذلك كشف عصام الصغير رئيس الهيئة القومية للبريد، أن الهيئة تمتلك نحو 100 ماكينة للصرف الآلى وتعتزم تركيب أكثر من 350 ماكينة جديدة. 
 
 
وأوضح الصغير، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن بطاقة easypay يمكن استخدامها بأى ماكينة للصرف الآلى تابعة للبنوك أيضا وليس ماكينات البريد فقط، كما سيتم إتاحتها لسداد قيمة الخدمات الحكومية عبر تطبيق الهيئة الجديدة، حيث سيتم إصدار أحدث نسخة للتطبيق خلال أيام وسيتم ربط البطاقة بالتطبيق للسداد الإلكترونى. 
 
 
وأكد الصغير، قيام الهيئة بعمل حملة فى الجامعات لاستخدام بطاقة الدفع الالكترونى للهيئة لدعم عمليات السداد الالكترونى والشمول المالى وأيضا حث الشباب ممن ليس لديهم حسابات خاصة على فتح حساب ببطاقة تبدأ بـ 25 جنيها.

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