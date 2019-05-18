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البابا تواضروس لهانى عازر: جهودك مخلصة فى مشروعات مصر القومية

السبت، 18 مايو 2019 07:36 م
البابا تواضروس لهانى عازر: جهودك مخلصة فى مشروعات مصر القومية قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية
سارة علام
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استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الدكتور هانى عازر، مستشار رئيس الجمهورية، وذلك خلال زيارة البابا تواضروس  لكنيسة الملاك ميخائيل بمدينة آلتنا الألمانية.
 
 وأعرب قداسة البابا عن سعادته بما وصفه بجهود عازر المخلصة فى مشروعات مصر للتنمية وخاصة جهوده فى إنشاء الإنفاق التى نفذت تحت قناة السويس
 
كان البابا تواضروس قد دشن صباح اليوم كنيسة الملاك ميخائيل بالتينا ليصل عدد الكنائس التى دشنها البابا إلى أربعة كنائس خلال زيارته الرعوية الحالية بأوروبا، حيث تم تدشين كنيسة السيدة العذراء بمدينة دوسلدروف بألمانيا وكنيسة السيدة العذراء والقديسة فيرينا بزيورخ، سويسرا، وكنيسة القديس أثناسيوس الرسولي ببتبورج، ألمانيا، إلى جانب الكنيسة المدشنة اليوم.
 

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