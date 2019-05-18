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الانتهاء من محور ديروط بأسيوط بتكلفة 1.7 مليار جنيه قبل 30 يونيو 2020

السبت، 18 مايو 2019 06:32 م
الانتهاء من محور ديروط بأسيوط بتكلفة 1.7 مليار جنيه قبل 30 يونيو 2020 محور ديروط
أسيوط محمود عجمي
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تفقد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط أعمال تنفيذ المرحلة الأولى لمحور ديروط العلوى على النيل، والتى تمتد من الطريق الزراعى الغربى إلى الطريق الصحراوى الشرقى بطول 28 كيلومتر، وعرض 21 مترا، بواقع حارتين مروريتين لكل اتجاه بتكلفة إجمالية 1.7 مليار جنيه حيث تتكون من 5 كبارى و7 أنفاق، منهم كوبرى على النيل بطول حوالى 1000 متر، وكوبرى على السكة الحديد بطول 630 مترا أعلى طريق (أسيوط - سوهاج) الزراعى، وسكة حديد القاهرة أسوان، وترعة الإبراهيمية.

 

وأكدت المحافظة، على أنه من المخطط الانتهاء من المشروع قبل 30 /6/2020 مشيرة إلى أن هذا المحور سيساهم فى خلق مجتمعات عمرانية جديدة وربط شبكة الطرق من الطريق الصحراوى الشرقى وحتى الطريق الصحراوى الغربى وتنمية حركة السياحة الدينية بالمنطقة، حيث يوجد العديد من المساجد والكنائس والأماكن الأثرية بالمنطقة وتوفير فرص العمل والحد من حوادث غرق المعديات المنتشرة بالنيل، والتى تقوم بنقل المواطنين من شرق النيل إلى غرب النيل والعكس.


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