الاستماع لأقوال زوج ربة منزل عثر عليها مذبوحة داخل شقتها بعين شمس

كتب ـ عبد الله محمود

استمعت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار أحمد عز الدين المحامي العام، لأقوال زوج ربة منزل، عثر عليها مذبوحة داخل شقتها بعين شمس، وسرقة مشغولاتها الذهبية ومبلغ مالى.

وكشف الزوج، أنهم يعيشون فى الشقة محل الواقعة ولا توجد أي خلافات شخصية بينهم وبين الجيران أو الأقارب، بالإضافة إلى أن المجني عليها دائما ما تعطف علي الفقراء بالمنطقة، وأوضح الزوج أنه وأثناء عودتهم من صلاة القيام بالمسجد القريب من الشقة، وجد المجني عليها مقتولة وبها طعنات متفرقة بالجسد، وبمحاولة إسعافها فارقت الحياة.

تعود تفاصيل الواقعة، إلى أنه عقب ورود بلاغ من زوج المجني عليها بالعثور على زوجته 62 سنة، مقتولة داخل منزلهم ولم يتهم أحدًا، وتبين من التحريات الأولية، وجود بعثرة بمحتويات الشقة وسرقة مشغولات ذهبية عبارة عن "4 غوايش ذهب" ومبلغ مالي 5 آلاف جنيه.

وأوضحت التحريات أن الغرض من قتل المجني عليها السرقة، وأثناء شعور المجني عليها بالسارق ومحاولة منعه قرر قتلها، وتم انتداب المعمل الجنائي لرفع البصمات، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات، التي أمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهم.