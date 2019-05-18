video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 18 مايو 2019 03:15 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

الاستماع لأقوال زوج ربة منزل عثر عليها مذبوحة داخل شقتها بعين شمس

السبت، 18 مايو 2019 01:48 م
الاستماع لأقوال زوج ربة منزل عثر عليها مذبوحة داخل شقتها بعين شمس جثة - أرشيفية
كتب ـ عبد الله محمود
إضافة تعليق

استمعت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار أحمد عز الدين المحامي العام، لأقوال زوج ربة منزل، عثر عليها مذبوحة داخل شقتها بعين شمس، وسرقة مشغولاتها الذهبية ومبلغ مالى.

وكشف الزوج، أنهم يعيشون فى الشقة محل الواقعة ولا توجد أي خلافات شخصية بينهم وبين الجيران أو الأقارب، بالإضافة إلى أن المجني عليها دائما ما تعطف علي الفقراء بالمنطقة، وأوضح الزوج أنه وأثناء عودتهم من صلاة القيام بالمسجد القريب من الشقة، وجد المجني عليها مقتولة وبها طعنات متفرقة بالجسد، وبمحاولة إسعافها فارقت الحياة.

تعود تفاصيل الواقعة، إلى أنه عقب ورود بلاغ من زوج المجني عليها بالعثور على زوجته 62 سنة، مقتولة داخل منزلهم ولم يتهم أحدًا، وتبين من التحريات الأولية، وجود بعثرة بمحتويات الشقة وسرقة مشغولات ذهبية عبارة عن "4 غوايش ذهب" ومبلغ مالي 5 آلاف جنيه.

وأوضحت التحريات أن الغرض من قتل المجني عليها السرقة، وأثناء شعور المجني عليها بالسارق ومحاولة منعه قرر قتلها، وتم انتداب المعمل الجنائي لرفع البصمات، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات، التي أمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهم.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

العثور على جثة سيدة داخل شقة بعين شمس وجهود لكشف غموض الجريمة

النيابة تحقق فى واقعة العثور على ربة منزل مقتولة فى منزلها بعين شمس

أمن القاهرة يكشف غموض العثور على جثة ربة منزل مذبوحة داخل شقتها فى 15 مايو

التحقيقات: سرقة غويشة ذهب ومبالغ مالية من ضحية ١٥ مايو

جريمة قتل

جثة مذبوحة

جريمة عين شمس

اغرب الجرائم

الحوادث

حوادث

حوادث اليوم

حوادث وقضايا

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
بالقانون.. إزاى ترجع تليفونك المسروق فى 9 خطوات

بالقانون.. إزاى ترجع تليفونك المسروق فى 9 خطوات

6 أهداف لقرار الحكومة حول قياس تنافسية المحافظات.. تعرف عليها

6 أهداف لقرار الحكومة حول قياس تنافسية المحافظات.. تعرف عليها

أوروبا تعلن الحرب على حجاب الصغيرات.. النمسا تقر قانون يمنع غطاء الرأس بالمدارس الابتدائية بزعم حماية الفتيات من الاستعباد.. منظمة إسلامية تطعن على دستوريته.. ومساعى ألمانية لخطوة مماثلة رغم الانتقادات

أوروبا تعلن الحرب على حجاب الصغيرات.. النمسا تقر قانون يمنع غطاء الرأس بالمدارس الابتدائية بزعم حماية الفتيات من الاستعباد.. منظمة إسلامية تطعن على دستوريته.. ومساعى ألمانية لخطوة مماثلة رغم الانتقادات

تعليمات مشددة لرؤساء شركات توزيع الكهرباء بتقسيط "التراكمات" على نفس أشهر المحاسبة.. والفصل عقوبة من يمس حق المواطنين.. 200 شكوى يومية ما بين أخطاء فواتير وفنية وكيدية.. ومتابعة دورية لسرعة الاستجابة للشكاوى

تعليمات مشددة لرؤساء شركات توزيع الكهرباء بتقسيط "التراكمات" على نفس أشهر المحاسبة.. والفصل عقوبة من يمس حق المواطنين.. 200 شكوى يومية ما بين أخطاء فواتير وفنية وكيدية.. ومتابعة دورية لسرعة الاستجابة للشكاوى

مانشستر سيتي يبحث عن ثلاثية تاريخية ضد واتفورد فى نهائى الكأس

مانشستر سيتي يبحث عن ثلاثية تاريخية ضد واتفورد فى نهائى الكأس

طولى رموشك بالقطن.. 4 حيل سحرية رائعة علشان تبرزى جمالك

طولى رموشك بالقطن.. 4 حيل سحرية رائعة علشان تبرزى جمالك

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة