video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 18 مايو 2019 06:36 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الاستثمار: 46 ألف فرصة عمل توفرها المنطقة الحرة العامة فى الإسكندرية

السبت، 18 مايو 2019 06:00 م
الاستثمار: 46 ألف فرصة عمل توفرها المنطقة الحرة العامة فى الإسكندرية وزارة الاستثمار
كتب عبد الحليم سالم
إضافة تعليق

قال مصدر بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن المنطقة الحرة العامة بمحافظة الاسكندرية توفر نحو 46 ألف فرصة عمل.

وأضاف المصدر، لـ"اليوم السابع"، أن عدد المصانع العاملة تبلغ 393 مشروعا برؤس أموال تصل لنحو 4.6  مليار دولار.

وأشار المصدر، إلى أن التكاليف الاستثمارية للمصانع تصل لنحو 10.5 مليار دولار، على مساحة 1353 فدانا، كاشفا أن إجمالى الصادرات العام الماضى بلغت 5.2 مليار دولار، ولا سيما ان المنطقة لا تبعد عن مينائى الإسكندرية والدخيلة الا 20 كيلو متر، وتبعد 12 كيلو متر عن الطريق الساحلي الدولى.

وحول أهم الأنشطة الاقتصادية فى المنطقة قال المصدر،  أرزها صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والصناعات الكيماوية والبترولية والأجهزة الكهربائية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزارة الاستثمار تشهد توقيع شركة القناة للسكر على 3 عقود بـ 5 مليارات جنيه

صور.. وزيرا الاستثمار وقطاع الأعمال يفتتحان مؤتمر اتحاد البورصات العربية

وزارة الاستثمار تعرض جهود التمكين الاقتصادى باجتماع البنك الإسلامى للتنمية

وزارة الاستثمار تعرض الجهود المصرية لإشراك القطاع الخاص فى تنمية إفريقيا

مستشار وزارة الاستثمار : اختصار مدة تأسيس الشركات إلى 11يوما فقط

وزارة الاستثمار تطلق مبادرة " استثمار بلا تحديات " للتواصل مع المستثمرين

المنطقة الحرة بالإسكندرية

المنطقة العامة بالإسكندرية

هيئة الاستثمار

المناطق الحرة

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
بالقانون.. إزاى ترجع تليفونك المسروق فى 9 خطوات

بالقانون.. إزاى ترجع تليفونك المسروق فى 9 خطوات

6 أهداف لقرار الحكومة حول قياس تنافسية المحافظات.. تعرف عليها

6 أهداف لقرار الحكومة حول قياس تنافسية المحافظات.. تعرف عليها

أوروبا تعلن الحرب على حجاب الصغيرات.. النمسا تقر قانون يمنع غطاء الرأس بالمدارس الابتدائية بزعم حماية الفتيات من الاستعباد.. منظمة إسلامية تطعن على دستوريته.. ومساعى ألمانية لخطوة مماثلة رغم الانتقادات

أوروبا تعلن الحرب على حجاب الصغيرات.. النمسا تقر قانون يمنع غطاء الرأس بالمدارس الابتدائية بزعم حماية الفتيات من الاستعباد.. منظمة إسلامية تطعن على دستوريته.. ومساعى ألمانية لخطوة مماثلة رغم الانتقادات

تعليمات مشددة لرؤساء شركات توزيع الكهرباء بتقسيط "التراكمات" على نفس أشهر المحاسبة.. والفصل عقوبة من يمس حق المواطنين.. 200 شكوى يومية ما بين أخطاء فواتير وفنية وكيدية.. ومتابعة دورية لسرعة الاستجابة للشكاوى

تعليمات مشددة لرؤساء شركات توزيع الكهرباء بتقسيط "التراكمات" على نفس أشهر المحاسبة.. والفصل عقوبة من يمس حق المواطنين.. 200 شكوى يومية ما بين أخطاء فواتير وفنية وكيدية.. ومتابعة دورية لسرعة الاستجابة للشكاوى

مانشستر سيتي يبحث عن ثلاثية تاريخية ضد واتفورد فى نهائى الكأس

مانشستر سيتي يبحث عن ثلاثية تاريخية ضد واتفورد فى نهائى الكأس

طولى رموشك بالقطن.. 4 حيل سحرية رائعة علشان تبرزى جمالك

طولى رموشك بالقطن.. 4 حيل سحرية رائعة علشان تبرزى جمالك

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة