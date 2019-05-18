الاستثمار: 46 ألف فرصة عمل توفرها المنطقة الحرة العامة فى الإسكندرية

كتب عبد الحليم سالم

قال مصدر بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن المنطقة الحرة العامة بمحافظة الاسكندرية توفر نحو 46 ألف فرصة عمل.

وأضاف المصدر، لـ"اليوم السابع"، أن عدد المصانع العاملة تبلغ 393 مشروعا برؤس أموال تصل لنحو 4.6 مليار دولار.

وأشار المصدر، إلى أن التكاليف الاستثمارية للمصانع تصل لنحو 10.5 مليار دولار، على مساحة 1353 فدانا، كاشفا أن إجمالى الصادرات العام الماضى بلغت 5.2 مليار دولار، ولا سيما ان المنطقة لا تبعد عن مينائى الإسكندرية والدخيلة الا 20 كيلو متر، وتبعد 12 كيلو متر عن الطريق الساحلي الدولى.

وحول أهم الأنشطة الاقتصادية فى المنطقة قال المصدر، أرزها صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والصناعات الكيماوية والبترولية والأجهزة الكهربائية.