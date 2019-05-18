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الإمارات ترسل قافلة مساعدات إنسانية إلى أهالى الضالع باليمن

السبت، 18 مايو 2019 06:22 م
الإمارات ترسل قافلة مساعدات إنسانية إلى أهالى الضالع باليمن الحرب فى اليمن
إيمان حنا
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تواصل دولة الإمارات ممثلة فى ذراعها الإنسانية "هيئة الهلال الأحمر" تسيير قوافل المساعدات الإغاثية والإيوائية إلى المحافظات اليمنية، بحسب "وام".

 

فقد وصلت قافلة مساعدات إنسانية إلى محافظة الضالع اليوم حاملة مواد غذائية وإيوائية وخياما وفرشا وأغطية وخزانات مياه وحمامات متنقلة لدعم غير القادرين من قاطنيها.

 

وأعرب المستفيدون عن شكرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة على ما تقدمه من مساعدات غذائية وإنسانية كانوا بحاجة ماسة إليها، مؤكدين على أن دولة الإمارات تقف إلى جانبهم فى محنتهم سيرا على نهج العطاء والبذل وقوفا إلى جانب الشقيق والصديق والذى أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ويواصله صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ضمن مسيرة الخير لدولة الإمارات.


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