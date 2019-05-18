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الأمم المتحدة : 75 ألف نازح جراء المعارك فى ليبيا

السبت، 18 مايو 2019 03:50 م
الأمم المتحدة : 75 ألف نازح جراء المعارك فى ليبيا الأمين العام للأمم المتحدة
إيمان حنا
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أعلنت الأمم المتحدة، اليوم، أن أعداد النازحين جراء القتال بالعاصمة الليبية طرابلس، والمناطق المحيطة بها، بلغ أكثر من 75 ألف شخص، جاء ذلك في تصريحات إعلامية لاستيفان دوجريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، بنيويورك، بحسب "واس".

وأضاف "أن عدد النازحين بسبب الاشتباكات في طرابلس والمناطق المحيطة تجاوز 75 ألف شخص، مع نزوح 10 آلاف شخص خلال الأسبوع الماضي وحده".

وأشار المتحدث الأممي إلى أن الشركاء الإنسانيين يواصلون تقديم المساعدة حيثما يسمح الوصول، وأوضح أن أكثر من 34 ألف شخص تلقوا المساعدة حتى الآن، ومع ذلك فإن الوصول والتمويل غير الكافيين يعوقان عمليات الاستجابة التي نقوم بها.


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