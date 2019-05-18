الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 31 درجة

كتب محمود راغب

كشف الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد شهدت انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة على كل الأنحاء بدأ الجمعة الماضية بقيم وصلت 5 درجات على كل الأنحاء.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه رغم الانخفاض الملحوظ فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، لكن لا يزال الطقس شديد الحرارة على جنوب البلاد، مناشدا المواطنين بتوخى الحذر وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة بجنوب البلاد.

وكشف رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه بدءا من غد الأحد يستمر الانخفاض فى درجات الحرارة على كل الأنحاء بقيم تتراوح بين 2 لـ 3 درجات، حيث تصل درجات الحرارة العظمى بالقاهرة 31 درجة، مشيرا إلى أنه رغم هذا الانخفاض لا تزال درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية فى مثل هذا الوقت من العام.