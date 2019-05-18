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الأجهزة الأمنية تزيل التعديات على أملاك الدولة ونهر النيل بالمحافظات

السبت، 18 مايو 2019 02:10 م
الأجهزة الأمنية تزيل التعديات على أملاك الدولة ونهر النيل بالمحافظات ارشيفية_ ازالة عقارات
كتب محمود عبد الراضى – محمد أبو عوض
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واصلت الأجهزة الأمنية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ومجرى نهرالنيل ونجحت إستراتيجية الأجهزة الأمنية الرامية إلى تكثيف الجهود لتنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدى والبناء على الأراضى أملاك الدولة والعمل على سرعة استردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون، وكذا القرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل.

 

وأسفرت حملات الأجهزة الأمنية التى قادتها مديرية أمن القليوبية عن تأمين تنفيذ قرار إزالة (20) حالة تعدى متنوعة، وفى مديرية أمن الأقصر تم تأمين تنفيذ قرار إزالة (8) حالات تعدى متنوعة، وفى مديرية أمن أسيوط تم تأمين تنفيذ قرار إزالة (11) حالة تعدى على أملاك السكك الحديدية، وفى مديرية أمن الإسكندرية تم تأمين تنفيذ قرار إزالة (34) حالة تعدى على أملاك السكك الحديدية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


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الصرف الصحى

ازالة تعديات

تعديات على نهر النيل

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