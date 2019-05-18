اعرف أبرز 8 معلومات فى قضية محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

كتبت ــ هدى أبو بكر

تنظر محكمة جنايات القاهرة الدائرة 11 إرهاب المنعقدة بمجمع المحاكم بطره ، يوم 11 يونيو المقبل أولى جلسات محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة بـ "محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية"، ويرصد "اليوم السابع أبرز المعلومات حول القضية:

1 - 24 مارس 2019 شهد شارع المعسكر الرومانى بمحافظة الإسكندرية محاولة فاشلة لاستهداف موكب مدير الأمن اللواء مصطفى النمر عبر عبوة ناسفة، وضعت أسفل عجلات سيارة.

2 - أعلنت وزارة الداخلية عن استشهاد حالة واحدة جراء الحادث، فيما أصيب 4 آخرون.

3 - أعلنت وزارة الداخلية، أن عناصر "حركة حسم " نفذت الحادث.

4 - يونيو 2018 نجحت الجهود الأمنية فى مداهمة وكر هذه العناصر بمحافظة البحيرة والتعامل معهم مما أسفر عن مصرع 6 منهم والعثور بحوزتهم على كمية من الأسلحة.

5 - نسبت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين، اتهامات تتعلق بالانضمام لحركة حسم المسلحة التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، وتولي قيادة فيها، وإمداد عناصرها بالأموال والأسلحة، والشروع فى قتل مدير أمن الإسكندرية السابق وطاقم حراسته، وقتل اثنين منهم، وتخريب أملاك عامة ووحدات سكنية، والتسلل من الحدود الجنوبية للبلاد بطريق غير مشروعة، وتلقي تدريبات عسكرية في السودان.

6 - كشفت اعترافات المتهمين فى القضية، عن استعانة التنظيم الإرهابي بتهريب المطلوبين إلى الخارج لتلقى التدريبات العسكرية والأمنية لتنفيذ المخططات العدائية، فضلًا عن الاستعانة بالعبوات المفرقعة عبر التحكم عن بعد والتطبيقات الإلكترونية المشفرة للتواصل وكذلك أجهزة "الثريا"، بالإضافة إلى الأسماء الحركية.

وكشف المتهمون فى اعترافاتهم أن من يتم تهريبه لخارج البلاد يتم ضمه إلى مجموعات تسكين للقيام بتدريبات مشتركة للتأهيل والإعداد لعمليات عدائية يسعون لتنفيذها حال عودتهم مرة أخرى.

7 - 20 مارس 2019 أحال المستشار نبيل صادق النائب العام، 11 متهمًا إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، فى قضية محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية.

8 – 11 يونيو المقبل محاكمة المتهمين فى القضية أمام محكمة جنايات القاهرة الدائرة 11 إرهاب المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة.