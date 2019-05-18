"اعرفى حقوقك".. الفرق بين الخلع والطلاق للضرر

كتب أحمد حسنى

يتساءل الكثير من المواطنين عن الفرق بين الخلع والطلاق للضرر، ويوضح "اليوم السابع" الفرق بين المصطلحين قانوناً.



ويقول المحامى خالد محمد، إن الخلع هى الدعوى الأسهل والأقرب للحصول على الطلاق وحكمها نهائى، لا يجوز فيه الاستئناف ولا يستلزم إجراءات كثيرة ولا يستغرق سوى حوالى 6 أشهر تقريبًا، على عكس الطلاق للضرر الذى يستغرق مدة أكثر من ذلك بكثير.

وأضاف المحامى بالنقض، أن الخلع تتنازل فيه الزوجة عن حقوقها "مؤخر الصداق، ونفقة العدة، والمتعة"، أما الطلاق لضرر تحصل على كامل حقوقها "مؤخر الصداق، قائمة المنقولات، نفقة الزوجية، نفقة المتعة، نفقة العدة، نفقة الأولاد، والسكن، والملبس، ومصاريف الدراسة للأطفال".

وأشار محمد، إلى أن الخلع تحصل فيه الزوجة على حقها عن قائمة المنقولات أو أى حق من حقوق الأولاد "نفقة أولاد، سكن، حضانة، ملبس، مصاريف مدرسية".