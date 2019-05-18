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استقالة نائب المستشار النمساوي وتعيين وزير النقل في منصبه

السبت، 18 مايو 2019 01:08 م
استقالة نائب المستشار النمساوي وتعيين وزير النقل في منصبه مستشار النمسا سابستيان كورتس
رويترز
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قال هاينز كريستيان شتراخه نائب المستشار النمساوي وزعيم حزب الحرية اليميني المتطرف اليوم السبت، إنه استقال من منصبه الذي حل محله فيه وزير النقل نوربرت هوفر.

 

وتأتي الاستقالة بعد نشر تسجيل فيديو لشتراخه بدا فيه وكأنه يناقش عقودا حكومية مع داعم روسي محتمل مقابل مساندته السياسية.

 

ويظهر شتراخه في الفيديو الذي نشر أمس الجمعة وهو في اجتماع في 2017 ضم امرأة تقول إنها قريبة لرجل أعمال روسي نافذ ويبدو أنه يعرض تحويل عقود حكومية إلى شركة مقابل دعم مالي وسياسي.

 

وأعلن شتراخه استقالته في مؤتمر صحفي.

 


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