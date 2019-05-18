استعداداً لموسم الصيف.. تركيب أعمدة أنارة جديدة بمصيف بلطيم

كفر الشيخ – محمد سليمان

أكد المهندس عاصم القطان، رئيس قطاع الكهرباء بمحافظة كفر الشيخ، أنه تم تركيب 150عمودا كهربائياً بتكلفة 800 ألف جنيه، بمصيف بلطيم، ضمن أعمال صيانة وتطوير الكهرباء بالمصيف، والتى بدأت منذ أسبوع، استعدادًا لموسم الصيف واستقبال الزوار والمصيفين، عقب انتهاء شهر رمضان وموسم الامتحانات.

وأضاف القطان، أن الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، يتابع سير الأعمال الجارية فى المصيف، مضيفًا أنه جارى شد الأسلاك وسيتم الانتهاء من الأعمال قريبًا، بالمتابعة مع شركة الكهرباء، فى إطار حرص المحافظة على الاستجابة العاجلة لشكاوى وطلبات المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات بما يضمن التيسير عليهم وتحسين المرافق استعدادًا لاستقبال موسم الصيف.