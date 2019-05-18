استطلاع: اليمين المتطرف سيتصدر الانتخابات الأوروبية ويليه الحزب الحاكم

كتب : أحمد علوى

أشار استطلاع للرأى تم لصالح صحيفة "لو فيجارو" اليمينية الفرنسية، إلى أن اليمن المتطرف هو الذى سيتصدر الانتخابات الأوروبية، واظهر الاستطلاع انه سيكون فى المرتبة الأولى، بحصوله على 24 فى المائة، فيما تأتى لائحة الحزب الرئاسى فى المرتبة الثانية (22 فى المائة).

وقال استطلاع لو فيجارو أن حزب الجمهوريون، يأتى فى المرتبة الثالثة (14 فى المائة)، بينما جاء حزب فرنسا المتمردة فى المرتبة الرابعة بـ8 فى المائة، والخضر فى المرتبة الخامسة بـ7 فى المائة، واليسار الاشتراكى فى المرتبة السادسة بـ5 فى المائة.

ووفقاً للصحيفة ذاتها، بين الاستطلاع ضعف المشاركة المنتظرة، التى لن تزيد على 40 فى المائة، الأمر الذى يدفع بالأحزاب إلى محاولات مستميتة لحشد مؤيديها.

وقال مراقبون أن هذه الأرقام فى الحقيقة تثير قلق ماكرون ومؤيده وخاصة أن حزبه جاء فى المرتبة الثانية، وذلك سيكون له انعكاسات داخلية وخارجية، وهو ما دفع ماكرون ورئيس حكومته إدوار فيليب والوزراء الآخرين إلى التعبئة والمشاركة الفعلية فى الحملة الانتخابية فيما تبقى من أيام قليلة فاصلة.

ويشار إلى أن ماكرون خسر شعبية كبيرة للغاية منذ توليه الحكم، إضافة إلى عجزه حتى عن اجتذاب ناخبيه الذين صوتوا له على الأقل فى الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية.

وأشار الاستطلاع الأخير إلى إن 41 فى المائة من الناخبين يريدون الاستفادة من تلك المناسبة للتعبير عن معارضتهم لسياسة الرئيس الحالى.