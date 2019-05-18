video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 18 مايو 2019 04:31 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

استطلاع: اليمين المتطرف سيتصدر الانتخابات الأوروبية ويليه الحزب الحاكم

السبت، 18 مايو 2019 03:40 م
استطلاع: اليمين المتطرف سيتصدر الانتخابات الأوروبية ويليه الحزب الحاكم لوبان والبرلمان الاوروبى
كتب : أحمد علوى
إضافة تعليق

أشار استطلاع للرأى تم لصالح صحيفة "لو فيجارو" اليمينية الفرنسية، إلى أن اليمن المتطرف هو الذى سيتصدر الانتخابات الأوروبية، واظهر الاستطلاع انه سيكون فى المرتبة الأولى، بحصوله على 24 فى المائة، فيما تأتى لائحة الحزب الرئاسى فى المرتبة الثانية (22 فى المائة).

وقال استطلاع لو فيجارو أن  حزب الجمهوريون، يأتى فى المرتبة الثالثة (14 فى المائة)، بينما جاء حزب فرنسا المتمردة فى المرتبة الرابعة بـ8 فى المائة، والخضر فى المرتبة الخامسة بـ7 فى المائة، واليسار الاشتراكى فى المرتبة السادسة بـ5 فى المائة.

ووفقاً للصحيفة ذاتها، بين الاستطلاع ضعف المشاركة المنتظرة، التى لن تزيد على 40 فى المائة، الأمر الذى يدفع بالأحزاب إلى محاولات مستميتة لحشد مؤيديها.

وقال مراقبون أن هذه الأرقام فى الحقيقة تثير قلق ماكرون ومؤيده وخاصة أن حزبه جاء فى المرتبة الثانية، وذلك سيكون له انعكاسات داخلية وخارجية، وهو ما دفع ماكرون ورئيس حكومته إدوار فيليب والوزراء الآخرين إلى التعبئة والمشاركة الفعلية فى الحملة الانتخابية فيما تبقى من أيام قليلة فاصلة.

ويشار إلى أن ماكرون خسر شعبية كبيرة للغاية منذ توليه الحكم، إضافة إلى عجزه حتى عن اجتذاب ناخبيه الذين صوتوا له على الأقل فى الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية.

وأشار الاستطلاع الأخير إلى إن 41 فى المائة من الناخبين يريدون الاستفادة من تلك المناسبة للتعبير عن معارضتهم لسياسة الرئيس الحالى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صحيفة: روسيا واليمين المتطرف ينشران معلومات مضللة عن الانتخابات الأوروبية

تريزا ماى تأسف لمشاركة بريطانيا فى الانتخابات الأوروبية المقبلة

فراج يدعو كوربين إلى مناظرة قبل الانتخابات الأوروبية فى بريطانيا

"العمال" يهددون بمقاطعة حملة الانتخابات الأوروبية حال عدم دعم استفتاء جديد

فرنسا

ماكرون

الانتخابات الاوروبية

اليمين المتطرف

اخبار العالم

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
بالقانون.. إزاى ترجع تليفونك المسروق فى 9 خطوات

بالقانون.. إزاى ترجع تليفونك المسروق فى 9 خطوات

6 أهداف لقرار الحكومة حول قياس تنافسية المحافظات.. تعرف عليها

6 أهداف لقرار الحكومة حول قياس تنافسية المحافظات.. تعرف عليها

أوروبا تعلن الحرب على حجاب الصغيرات.. النمسا تقر قانون يمنع غطاء الرأس بالمدارس الابتدائية بزعم حماية الفتيات من الاستعباد.. منظمة إسلامية تطعن على دستوريته.. ومساعى ألمانية لخطوة مماثلة رغم الانتقادات

أوروبا تعلن الحرب على حجاب الصغيرات.. النمسا تقر قانون يمنع غطاء الرأس بالمدارس الابتدائية بزعم حماية الفتيات من الاستعباد.. منظمة إسلامية تطعن على دستوريته.. ومساعى ألمانية لخطوة مماثلة رغم الانتقادات

تعليمات مشددة لرؤساء شركات توزيع الكهرباء بتقسيط "التراكمات" على نفس أشهر المحاسبة.. والفصل عقوبة من يمس حق المواطنين.. 200 شكوى يومية ما بين أخطاء فواتير وفنية وكيدية.. ومتابعة دورية لسرعة الاستجابة للشكاوى

تعليمات مشددة لرؤساء شركات توزيع الكهرباء بتقسيط "التراكمات" على نفس أشهر المحاسبة.. والفصل عقوبة من يمس حق المواطنين.. 200 شكوى يومية ما بين أخطاء فواتير وفنية وكيدية.. ومتابعة دورية لسرعة الاستجابة للشكاوى

مانشستر سيتي يبحث عن ثلاثية تاريخية ضد واتفورد فى نهائى الكأس

مانشستر سيتي يبحث عن ثلاثية تاريخية ضد واتفورد فى نهائى الكأس

طولى رموشك بالقطن.. 4 حيل سحرية رائعة علشان تبرزى جمالك

طولى رموشك بالقطن.. 4 حيل سحرية رائعة علشان تبرزى جمالك

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة