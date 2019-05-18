video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 18 مايو 2019 01:31 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

استراليا: إغلاق صناديق الاقتراع فى الولايات الشرقية وبدء فرز الأصوات فى الانتخابات العامة

السبت، 18 مايو 2019 11:56 ص
استراليا: إغلاق صناديق الاقتراع فى الولايات الشرقية وبدء فرز الأصوات فى الانتخابات العامة رئيس وزراء استراليا يدلى بصوته فى الانتخابات
أ ش أ
إضافة تعليق

أُغلقت صناديق الاقتراع في الولايات الشرقية من استراليا بعدما أدلى الناخبون بأصواتهم في الانتخابات العامة، ويجري حاليا فرز الأصوات على أن يتم إعلان النتائج الأولية خلال الساعات المقبلة.

 

وذكرت شبكة (إيه بي سي) نيوز الإخبارية الأمريكية، اليوم، أن التصويت في الساحل الشرقي لاستراليا - حيث يعيش غالبية السكان البالغ عددهم 25 مليون نسمة - انتهى في تمام الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي، ومن المقرر أن ينتهي التصويت في الساحل الغربي للبلاد بعد ساعتين.

 

ويشير استطلاع لآراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع إلى أن حزب (العمال) المعارض قد يفوز في الانتخابات بحصوله على 82 مقعدا من أصل 151 مقعدا بمجلس النواب، حيث يحق للحزب الذي يحصل على أغلبية الأصوات تشكيل الحكومة لحد أقصى يبلغ ثلاثة أعوام.

 

وكان زعيم المعارضة بيل شورتن قد صرح - في وقت سابق من اليوم - بأنه على ثقة من فوز (العمال).. فيما رفض رئيس الوزراء المنتهية ولايته سكوت موريسون التكهن بنتيجة الانتخابات، قائلا - أثناء إدلائه بصوته - "سيتم فرز الأصوات الليلة، وسنرى ما هي النتيجة، لن أقدم أي افتراضات بشأن النتيجة".

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. رئيس وزراء أستراليا وزعيم المعارضة يدليان بصوتهما فى الانتخابات التشريعية

الجارديان: أستراليا تخطط لاستيراد القمح لأول مرة منذ 12 عامًا بسبب الجفاف

دولار أستراليا ينخفض لأدنى مستوى فى 3 أشهر بفعل ضعف بيانات صينية

اعتقال 13 ناشطا فى أستراليا خلال احتجاج للمطالبة بمكافحة تغير المناخ

رئيس وزراء أستراليا يطلق الحملة الانتخابية لحزبه قبل أيام من الاقتراع

حرروا الأغنام.. نباتيون يقتحمون مزرعة ويطلقون 40 خروفا فى أستراليا.. صور

استراليا

الانتخابات الاسترالية

الحكومة الاسترالية

رئيس الوزراء الاسترالى

فرز اصوات

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
بالقانون.. إزاى ترجع تليفونك المسروق فى 9 خطوات

بالقانون.. إزاى ترجع تليفونك المسروق فى 9 خطوات

6 أهداف لقرار الحكومة حول قياس تنافسية المحافظات.. تعرف عليها

6 أهداف لقرار الحكومة حول قياس تنافسية المحافظات.. تعرف عليها

أوروبا تعلن الحرب على حجاب الصغيرات.. النمسا تقر قانون يمنع غطاء الرأس بالمدارس الابتدائية بزعم حماية الفتيات من الاستعباد.. منظمة إسلامية تطعن على دستوريته.. ومساعى ألمانية لخطوة مماثلة رغم الانتقادات

أوروبا تعلن الحرب على حجاب الصغيرات.. النمسا تقر قانون يمنع غطاء الرأس بالمدارس الابتدائية بزعم حماية الفتيات من الاستعباد.. منظمة إسلامية تطعن على دستوريته.. ومساعى ألمانية لخطوة مماثلة رغم الانتقادات

تعليمات مشددة لرؤساء شركات توزيع الكهرباء بتقسيط "التراكمات" على نفس أشهر المحاسبة.. والفصل عقوبة من يمس حق المواطنين.. 200 شكوى يومية ما بين أخطاء فواتير وفنية وكيدية.. ومتابعة دورية لسرعة الاستجابة للشكاوى

تعليمات مشددة لرؤساء شركات توزيع الكهرباء بتقسيط "التراكمات" على نفس أشهر المحاسبة.. والفصل عقوبة من يمس حق المواطنين.. 200 شكوى يومية ما بين أخطاء فواتير وفنية وكيدية.. ومتابعة دورية لسرعة الاستجابة للشكاوى

مانشستر سيتي يبحث عن ثلاثية تاريخية ضد واتفورد فى نهائى الكأس

مانشستر سيتي يبحث عن ثلاثية تاريخية ضد واتفورد فى نهائى الكأس

طولى رموشك بالقطن.. 4 حيل سحرية رائعة علشان تبرزى جمالك

طولى رموشك بالقطن.. 4 حيل سحرية رائعة علشان تبرزى جمالك

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة