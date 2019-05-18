استراليا: إغلاق صناديق الاقتراع فى الولايات الشرقية وبدء فرز الأصوات فى الانتخابات العامة

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أُغلقت صناديق الاقتراع في الولايات الشرقية من استراليا بعدما أدلى الناخبون بأصواتهم في الانتخابات العامة، ويجري حاليا فرز الأصوات على أن يتم إعلان النتائج الأولية خلال الساعات المقبلة.

وذكرت شبكة (إيه بي سي) نيوز الإخبارية الأمريكية، اليوم، أن التصويت في الساحل الشرقي لاستراليا - حيث يعيش غالبية السكان البالغ عددهم 25 مليون نسمة - انتهى في تمام الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي، ومن المقرر أن ينتهي التصويت في الساحل الغربي للبلاد بعد ساعتين.

ويشير استطلاع لآراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع إلى أن حزب (العمال) المعارض قد يفوز في الانتخابات بحصوله على 82 مقعدا من أصل 151 مقعدا بمجلس النواب، حيث يحق للحزب الذي يحصل على أغلبية الأصوات تشكيل الحكومة لحد أقصى يبلغ ثلاثة أعوام.

وكان زعيم المعارضة بيل شورتن قد صرح - في وقت سابق من اليوم - بأنه على ثقة من فوز (العمال).. فيما رفض رئيس الوزراء المنتهية ولايته سكوت موريسون التكهن بنتيجة الانتخابات، قائلا - أثناء إدلائه بصوته - "سيتم فرز الأصوات الليلة، وسنرى ما هي النتيجة، لن أقدم أي افتراضات بشأن النتيجة".