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استجابة لـ"اليوم السابع".. محافظ سوهاج يوجه بعلاج مريض على نفقة الدولة

السبت، 18 مايو 2019 02:50 م
استجابة لـ"اليوم السابع".. محافظ سوهاج يوجه بعلاج مريض على نفقة الدولة الدكتور أحمد الانصارى محافظ سوهاج
سوهاج – عمرو خلف
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استجابة لما نشر على موقع اليوم السابع تحت عنوان "صور.. "مريض بسوهاج يعاني من ورم على النخاع الشوكى ويحتاج علاجًا على نفقة الدولة".. قرر الدكتور أحمد الانصارى محافظ سوهاج تكليف مديرية الشئون الاجتماعية  والصحة ببحث حالة المريض وتبين أنه  يعاني من ورم حميد بالنخاع الشوكي وتم توجيهه إلى مستشفى سوهاج العام لإجراء الكشف الطبي عليه والبدء في إجراءات العلاج على نفقة الدولة.

كما تم عمل بحث إجتماعى له وتم صرف مساعدات "مواد غذائية" له وعمل بحث تكافل لتقديم مساعدات لسداد الدين.

 

 

 

 

 


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