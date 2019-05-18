استجابة لـ"اليوم السابع".. محافظ سوهاج يوجه بعلاج مريض على نفقة الدولة

استجابة لما نشر على موقع اليوم السابع تحت عنوان "صور.. "مريض بسوهاج يعاني من ورم على النخاع الشوكى ويحتاج علاجًا على نفقة الدولة".. قرر الدكتور أحمد الانصارى محافظ سوهاج تكليف مديرية الشئون الاجتماعية والصحة ببحث حالة المريض وتبين أنه يعاني من ورم حميد بالنخاع الشوكي وتم توجيهه إلى مستشفى سوهاج العام لإجراء الكشف الطبي عليه والبدء في إجراءات العلاج على نفقة الدولة.

كما تم عمل بحث إجتماعى له وتم صرف مساعدات "مواد غذائية" له وعمل بحث تكافل لتقديم مساعدات لسداد الدين.