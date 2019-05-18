استجابة لشكاوى الأهالى.. رفع تراكمات المخلفات فى شارع فاروق بالزقازيق

كتبت آية دعبس

نفذ الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة، حملة نظافة مكبرة داخل شارع فاروق بحى أول الزقازيق بالتنسيق مع إدارة تحسين شئون البيئة، تم خلالها رفع مستوى النظافة العامة للحفاظ على البيئة من التلوث و للحفاظ على صحة المواطنين، وذلك استجابة للشكوى المقدمة من أهالى شارع فاروق بشأن التضرر من تراكم المخلفات بقطعة أرض فضاء بالشارع .

كما قام فرع الشرقية بتنفيذ ندوة توعية بيئية بمقر مركز النيل للإعلام بالزقازيق تناولت موضوعات حول تلوث الهواء والسلوكيات البيئية السليمة وذلك فى إطار الاحتفال بيوم البيئة العالمى.

يأتى ذلك فى إطار اهتمام الحكومة برفع كفاءة منظومة النظافة على مستوى الجمهورية، ضمن خطواتها لتطبيق المنظومة الجديدة.