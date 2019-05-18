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احتراق محتويات شقة بالكامل بسبب ماس كهربائي فى شاشة عرض بالدقهلية

السبت، 18 مايو 2019 02:15 م
احتراق محتويات شقة بالكامل بسبب ماس كهربائي فى شاشة عرض بالدقهلية حريق شقة - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب
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تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية من السيطرة على حريق بشقة سكنية بناحية بقرية اللوزى التابعة لمركز شربين بعد احتراق محتوياته.

تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز شربين، بنشوب حريق داخل شقة سكنية مؤجرة بالدور الثانى بقرية اللوزى التابعة لدائرة المركز بعقار ملك ابراهيم عبد اللطيف الدسوقى.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وتم السيطرة على الحريق وتبين احتراق محتويات الشقة بالكامل، وكشفت المعاينة المبدئية إلى أن سبب الحريق ماس كهربائى فى شاشة عرض بالشقة المؤجرة ل جاد جاد طه موسى وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


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