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اجتماع لزعيم اليمين المتطرف الإيطالى استعدادًا للانتخابات الأوروبية

السبت، 18 مايو 2019 07:36 م
اجتماع لزعيم اليمين المتطرف الإيطالى استعدادًا للانتخابات الأوروبية سالفينى
كتب - أحمد علوى
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اجتمع رئيس اليمين المتطرف الإيطإلى ماتيو سألفينى، اليوم السبت، فى ميلانو بممثلين عن عشرات الأحزاب اليمينية المتطرفة من دول الاتحاد الأوروبى، من أجل غزو الاتحاد الأوروبى فى الانتخابات القادمة.
 

وقبل نحو أسبوع من الآنتخابات الأوروبية، يسعى ماتيو سألفينى وحليفه الرئيسى مارين لوبان، رئيس التجمع الوطنى فى فرنسا، الذين فى النجاح فى تحألف يضم اثنى عشر حزباً قومياً ويحاولون تلافى أى خلافات واختلافات حول نظام الموازنة أو توزيع المهاجرين الموجودين بالفعل فى الاتحاد الأوروبى.
 

وقال ماتيو سألفينى، نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطإلى ،اليوم فى تجمع بميلانو للأحزاب الأوروبية القومية، " لقد حان الوقت لنصبح أول حزب فى أوروبا، ولاستعادة مفاتيح منزلنا، وإن الانتخابات الأوروبية القادمة هى استفتاء بين الحياة والموت، وبين الماضى والمستقبل، وبين أوروبا حرة ودول متطرفة تقوم على الخوف".


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