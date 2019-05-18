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إيران تدعو فى مجلس الأمن لإنهاء الوجود الأمريكى العسكرى فى سوريا فورا

السبت، 18 مايو 2019 05:00 ص
إيران تدعو فى مجلس الأمن لإنهاء الوجود الأمريكى العسكرى فى سوريا فورا حسن روحانى
وكالات
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دعا ممثل إيران لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الأوضاع في إدلب السورية، إلى إنهاء التواجد العسكري الأمريكي في سوريا فورا.
 
وقال تخت روانجي، خلال الاجتماع الذي عقد،امس الجمعة، بطلب من ألمانيا وبلجيكا والكويت، إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستبقى إلى جانب جميع الدول الضامنة لمسار أستانا لكي تبقى إدلب منطقة لخفض التوتر، بحسب ما نشرته وكالة روسيا اليوم للانباء .
 
وأضاف الدبلوماسي الإيراني أن هذا الموقف يستند إلى الواقع على الأرض، وهو مبدأ أساس، ومفاده أن هناك عددا كبيرا من المدنيين في هذه المنطقة، وينبغي العمل على إنقاذ أرواحهم.
 
وأكد تخت روانجي ضرورة احترام سيادة سوريا واستقلالها السياسي ووحدة أراضيها بشكل كامل، لافتا إلى أنه يجب منع أي خطوة من قبل أي جهة يمكن أن تزعزع المبادئ المذكورة.
 
وقال ممثل إيران لدى الأمم المتحدة: "على هذا الأساس، فإن الدول الضامنة لمسار أستانا تبذل ما بوسعها لرفض إيجاد واقع ميداني جديد بذريعة مكافحة الإرهاب. ومن هنا يتعين على أمريكا أن تنهي تواجدها العسكري غير المشروع في سوريا".
 
 

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