إفطار جماعى بقرية أبيس 8 شرق الإسكندرية بحضور الكابتن أحمد الكأس.. صور

الإسكندرية أسماء على بدر

شهدت قرية أبيس 8 شرق الإسكندرية، مساء اليوم السبت، إفطارا جماعيا بحضور 1500 أسرة من أهالى القرية من الفقراء والمحتاجين.

وشارك الكابتن أحمد الكأس، والفنان إسماعيل فرغلى، فى توزيع الوجبات على أهالى قرية أبيس 8 شرق الإسكندرية، بحضور سهير عوض مدير برنامج الغارمين بمؤسسة مصر الخير ومحمد راجح مدير مصنع أبيس للسجاد اليدوى.

وسط أجواء من البهجة والسرور، التى تسيطر على وجوه الأطفال والكبار من أهالى قرية أبيس 8، على أنغام الأغانى الرمضانية لكى يشعر الأهالى بالأجواء الرمضانية، كما تم توزيع نحو 1000 وجبة لإفطار نحو 1000 فرد من أهالى قرية أبيس 8، فيما تم توزيع 500 وجبة على المنازل بالقرية.



















