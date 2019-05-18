إعلان مواعيد الامتحان الشفوى لشهادات القراءات "التجويد العالية التخصص"

حدد قطاع المعاهد الأزهرية مواعيد الامتحان الشفوى لشهادات القراءات "التجويد - العالية – التخصص"، الدور الدور الأول للعام الدراسى 2018-2019 ابتداءً من يوم الأربعاء 22 مايو، وذلك على النحو الآتى :

الأربعاء 22 مايو يعقد الامتحان لمناطق القاهرة، الجيزة، الوادى الجديد

الخميس 23 مايو يعقد الامتحان لمناطق الدقهلية ،المنوفية، الغربية

السبت 25 مايو يعقد الامتحان لمناطق الشرقية، البحيرة، الاسماعيلية، البحر الأحمر "بنين"

الأحد 26 مايو يعقد الامتحان لمناطق المنيا ،الفيوم ،الإسكندرية، كفر الشيخ، بنى سويف

الاثنين 27 مايو: يعقد الامتحان لمناطق القليوبية، دمياط، السويس، بورسعيد ،مرسى مطروح "بنين ،أسيوط "بنين"، سوهاج "بنين "، قنا "بنين" ،أسوان "بنين" ،الأقصر " بنين"، وتعقد الامتحانات بمجمع معاهد مدينة نصر النموذجى