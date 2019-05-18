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إصابة 6 أشخاص فى مشاجرة نشبت بين عائلتين بمنطقة الخليفة

السبت، 18 مايو 2019 03:17 م
إصابة 6 أشخاص فى مشاجرة نشبت بين عائلتين بمنطقة الخليفة مشاجرة-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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نشبت مشاجرة بالعصى و الشوم بين عائلتين بعد تعدى أحد الأشخاص على فتاة بالضرب بمنطقة الخليفة، وانتقل رجال المباحث إلى المكان وتمت السيطرة على أطرافها، وحرر محضر بالواقعة.

 

وتلقى قسم شرطة الخليفة، بلاغا من الأهالى بنشوب مشاجرة بالطوب والعصى والشوم، بين عائلتين بمنطقة الشافعى ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الى مكان الواقعة وتبين أن مشاجرة نشبت بين عائلتين واستخدمت فيها الأسلحة البيضاء والشوم والعصى، وأسفرت عن أصابة 6 أشخاص وألقى القبض على المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.


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