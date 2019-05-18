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السبت، 18 مايو 2019 09:18 م
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إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم بالطريق الزراعى بالبحيرة

السبت، 18 مايو 2019 08:53 م
إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم بالطريق الزراعى بالبحيرة حادث
البحيرة - ناصر جودة
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أصيب 6 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة، بأنحاء الجسم فى حادث تصادم عدة سيارات بمركز أبو حمص بالبحيرة.

كان اللواء مجدي القمرى مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية.

وبالفحص تبين وقوع تصادم 3 سيارات على طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعى بدائرة مركز شرطة أبو حمص، مما أدى إلى إصابة 6 أشخاص.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبو حمص العام لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبيةن كما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.


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