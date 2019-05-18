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إصابة 4 أساتذة بجامعة المنيا فى حادث سير على صحراوى بنى سويف

السبت، 18 مايو 2019 07:49 م
إصابة 4 أساتذة بجامعة المنيا فى حادث سير على صحراوى بنى سويف إسعاف - أرشيفية
بنى سويف - أيمن لطفى
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أصيب 4 أساتذة بجامعة المنيا، مساء اليوم، فى حادث سير على الطريق الصحراوى الشرقى ببنى سويف.

وتلقى مدير أمن بنى سويف اللواء أشرف عز العرب إخطارًا بوقوع تصادم بين سيارتين أمام كافيتريا باتجاه المنيا، على الطريق الصحراوى الشرقى ، ونتج عن الحادث إصابة كل من: أحمد عبد المجيد مصطفى دكتور جامعى 56 سنة مقيم المعادى، القاهرة، كدمات بالجسم، ريهام السيد عبد السلام 35 سنة، المعادى، كدمات بالجسم، عماد محمد طلبة، القاهرة 47 سنة، جرح قطعى بفروة الرأس، عبد الله عاطف عبدالله 37 سنة، القاهرة كدمات بالجسم جميعهم مدرسين بكلية طب الأسنان جامعة المنيا.
 

ونقلت سيارات مرفق إسعاف بنى سويف المصابين إلى مستشفى بنى سويف التخصصى "العام سابقا" لتلقى العلاج اللازم.

 


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