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السبت، 18 مايو 2019 01:42 م
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إصابة 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الزراعى بالبحيرة

السبت، 18 مايو 2019 01:29 م
إصابة 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الزراعى بالبحيرة إسعاف - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة
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أصيب 3 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بمركز كفر الدوار بالبحيرة.

كان اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين وقوع انقلاب سيارة ملاكى على طريق القاهرة - الاسكندرية الزراعى بدائرة مركز شرطة كفر الدوار مما أدى إلى إصابة 3 أشخاص. وتم نقل المصابين إلى مستشفى كفر الدوار العام لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية كما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 


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