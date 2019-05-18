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إزالة مقاهى عشوائية وتعديات محلات فى حملة بالمنطقة الأثرية بالهرم

السبت، 18 مايو 2019 11:09 ص
إزالة مقاهى عشوائية وتعديات محلات فى حملة بالمنطقة الأثرية بالهرم حملة أمنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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أعد ضباط شرطة المرافق بالجيزة حملة أمنية، بالتنسيق مع حى الهرم، لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام بالمنطقة الأثرية، وضبط أصحاب الكافيتريات والمقاهى المخالفة والباعة الجائلين، نظراً لإنتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة.

وأسفرت حملة عن تحرير 42 مخالفة خاصة بمقاهى عشوائية، وإشغلاات مقاهى ومحلات تجارية، بالإضافة إلى ضبط عدد من المشتبه بهم، والخيالة والجمالة لمخالفتهم شروط العمل بالمنطقة الأثرية.

وتم اتخاذ الإجراءات الاقنونية تجاه المتهمين، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.

 


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