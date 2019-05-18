إخلاء سبيل 6 متهمين بالانضمام لداعش بتدابير احترازية

كتب إيهاب المهندس

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم السبت، إخلاء سبيل 6 متهمين، فى اتهامهم بالانضمام لداعش، فى الدعوى رقم 598 لسنة 2016 حصر أمن دولة، بتدابير احترازية.

وخلال نظر تجديد الحبس طالب الدفاع الحاضر بإخلاء سبيل المتهمين لانتفاء صلتهم بوقائع الدعوى، وإخلاء سبيلهم بأى تدابير تراها المحكمة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم منها التحريض ضد مؤسسات الدولة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والتخطيط لعمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة.