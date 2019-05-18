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إخلاء سبيل 11 متهما بتدابير احترازية فى اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية

السبت، 18 مايو 2019 02:21 م
إخلاء سبيل 11 متهما بتدابير احترازية فى اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية محكمة ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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قررت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بطرة، اليوم السبت، إخلاء سبيل 11 متهما فى اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، فى القضية رقم 828 لسنة 2017 حصر أمن دولة، بتدابير احترازية.

وأثناء انعقاد الجلسة طلب دفاع المتهمين بإخلاء سبيل موكليهم لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى، أو إخلاء سبيلهم بأحد التدابير الاحترازية.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين مجموعة من التهم منها التحريض ضد مؤسسات الدولة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة.

 

 


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