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إحالة عامل متهم بقتل صديقه خنقا بسبب خلافات العمل فى الشرابية للجنايات

السبت، 18 مايو 2019 02:27 م
إحالة عامل متهم بقتل صديقه خنقا بسبب خلافات العمل فى الشرابية للجنايات جثة - أرشيفية
كتب عبد الله محمود
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قررت نيابة حوادث شمال القاهرة، تحت إشراف حاتم فاضل المحامى العام الأول، أحاله عامل للمحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامه بقتل زميلة بالعمل خنقًا بسبب خلاف على العمل.

ووجهت النيابة للمتهم تهمة القتل العمد، وخلال التحقيقات اقر المتهم انه يعمل مع المجنى علية منذ فترة ودائم التشاجر معه أثناء العمل، وفى صباح يوم الواقعة نشبت مشاجرة بينهم فقررت التخلص منه وأثناء تواجده داخل المحل قمت بشل حركته وخنقه حتى فارق الحياة.

البدابة عقب تلقى مباحث قسم شرطة الشرابية بلاغا من الاهالى بالعثور على جثة عامل متوفى داخل ورشة حدادة التى يعمل بها، وعلى الفور انتقلت قوة امنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن المتوفى لقى مصرعه نتيجة الخنق.

بعمل التحريات اللازمة، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجنى عليه " يوسف" 16سنة، زميله فى العمل " مصطفى" 17سنة،حيث نشبت مشادة بينهم بسبب العمل، تطورت إلى مشاجرة بينهم، قام على إثرها المتهم بالانقضاض على القتيل بخنق المجنى عليه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

عقب تقنين الإجراءات القانونية، تم ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات، التى أحالته لمحكمة الجنايات بتهمة القتل العمد


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