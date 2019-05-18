إحالة أوراق سائق قتل زوجته ونحر ابنته بمنشأة ناصر إلى فضيلة المفتى

كتب أحمد حسنى

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، إحالة أوراق سائق إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ رأيه الشرعي فى جريمة قتله زوجته ونحر ابنته الطفله، بسبب قيام زوجته بترويج شائعات على زوجة شقيقه.

كشف قرار الإحالة الصادر من نيابة غرب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار عبد الرحمن شتله، المحامي العام، قيام المتهم "حسن .ع" سائق، بقتل المجني عليها زوجته "أميرة.ر" عمدا، بعد ان نشب الخلاف بينهما استل سكينا واحكم قبضته عليها بقوة وطرحها أرضا وسدد لها عدة طعنات بجسدها فاحدث اصابتها التي أودت بحياتها ثم قام بنحر ابنته الطفله "رقية.ح" عمدا مع سبق الاصرار حال محاولتها النجاه منه عقب مقتل والدتها مستخدما نفس السلاح "سكين" خشية افتضاح امره.