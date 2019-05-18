أول مصرى بأمانة الاندماج فى الحزب الاشتراكى الألمانى: فخور بإنجازات بلدى مصر

أكد حسين خضر، عضو الأمانة العامة للاندماج، بالحزب الاشتراكى الألمانى، وأول مصرى يتبوأ هذا المنصب، أنه فخور بما يحدث فى مصر من إنجازات تقوم بها الدولة فى مختلف المجالات، مضيفا أنه غادر البلد منذ أحداث يناير 2011، واليوم يشهد افتتاح وتدشين العديد من المشروعات القومية، ويتابع ذلك بكل الثقة أن مصر تستطيع، أن تحقق طفرة فى الفترة المقبلة.

كما أعرب حسين، عن سعادته بجهود لفتح آفاق التواصل مع المصريين بالخارج، وربطهم بالوطن الأم، مشيرًا إلى أنه بدأ العمل السياسى بالتطوع، ما مكنه من تكوين معارف وقاعدة شعبية، ثم ترشح فى المنطقة والحزب، حتى نجح فى الفوز بالانتخابات على مستوى ألمانيا كلها، وكان أول أجنبى بمنطقته يلتحق بالحزب

وأضاف حسين، أنه تمكن من دراسة علوم الحاسب والسياسة فى ألمانيا، ويتبنى حاليا مساعدة المصرى محمد صلاح مؤسس لجنة المهاجرين والتنوع بولاية براندنبورغ، لدخول الحزب والترشح فى الانتخابات بالدائرة المقيم بها، لما يقدمه صلاح من جهود كبيرة، أشاد بها الألمان أنفسهم، فى الكثير من المناسبات.

وتابع، أن محمد صلاح، هو مؤسس لجنة المهاجرين والتنوع بولاية براندنبورغ، ويعمل بالحزب الاشتراكى الديمقراطى، ورغم قدومه لألمانيا بطريقة غير شرعية، وترحيله، إلا أنه رغم ذلك استعد للهجرة بطريقة شرعية، وجاء بالفعل لألمانيا، ويعمل الآن فى دائرة الأجانب، متابعا أنهما سيعملان معا على تدشين كيان يضم المصريين المتخصصين فى ألمانيا

وأكد عضو الأمانة العامة للاندماج، بالحزب الاشتراكى الألمانى، أنه عمل أيضا مع الصليب الأحمر، استشارى فرص وعودة، للتأهيل النفسى للمهاجرين غير الشرعيين، وأنه على استعداد للتعاون لنقل خبرات المصريين فى ألمانيا لمصر.