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أهالى المنيا يشكون لمسئولى السكك الحديد نقص تذاكر القطارات المكيفة

السبت، 18 مايو 2019 02:55 م
أهالى المنيا يشكون لمسئولى السكك الحديد نقص تذاكر القطارات المكيفة اللواء قاسم حسين محافظ المنيا
المنيا- فريق المحافظات
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اشتكى عدد من المواطنين بمحافظة المنيا لمسئولى السكة الحديد عدم توافر تذاكر القطارات المكيفة، مؤكدين أن أعداد القطارات التى تخدم خط الصعيد قليلة، وتشهد المزلقانات إهمال فى بعض القرى.

وتفقد اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، جميع أرصفة محطة المنيا، ولاحظ عدم صيانة بعض أعمدة الإنارة، كما تفقد صالة التذاكر الرئيسية، واستمع لبعض شكاوى المواطنين والشباب الذين ألتفوا حوله لاستعراض معاناتهم من عدم توافر التذاكر فى معظم القطارات المكيفة، وقلة أعداد القطارات التى تخدم خط الصعيد، ووجود إهمال فى بعض مزلقانات القري.

وتوجه المحافظ وبعض أعضاء مجلس النواب ومنهم إلى مركز سمالوط لمتابعة الأعمال الإنشائية لمحور سمالوط على النيل، ثم توجة إلى مركز أبوقرقاص لتفقد محطة السكك الحديدية وبرج الإشارات، وبوابات الدخول والخروج والأرصفة وشباك حجز التذاكر، واستمع إلى عدد من الموظفين والمترددين على المحطة، ثم توجه لمحطة قطار الروضة التابعة لمركز ملوى لتفقد برج الإشارات.

 

 


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