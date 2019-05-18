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السبت، 18 مايو 2019 12:10 م
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أمن القاهرة يضبط تشكيلا عصابيا تخصص فى تزوير المستندات المرورية

السبت، 18 مايو 2019 12:05 م
أمن القاهرة يضبط تشكيلا عصابيا تخصص فى تزوير المستندات المرورية التشكيل العصابي المتخصص فى تزوير المستندات المرورية
كتب محود عبد الراضى - محمد أبو عوض
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نجحت جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية، فى ضبط تشكيلاً عصابياً تخصص فى تزوير المستندات المرورية، مكون من شخصين.

أكدت معلومات وتحريات قسم مباحث المرور بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين، مقيمان بدائرة قسم شرطة الجمالية، بممارسة نشاط إجرامى فى مجال تزوير المستندات المرورية ("رخص "قيادة، تسيير") وترويجها على عملائهما.

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهما وبحوزتهما (12)شبلونة، (4) فرخ أغلفة رخصة "قيادة- تسيير" ، 27) علبة ألوان، الأدوات المستخدمة فى ممارسة نشاطهم المؤثم، (2157) رخصة "تسيير ، قيادة" خالية البيانات، (2570) غلاف رخصة "تسيير، قيادة"، (2) رخصة قيادة كاملة البيانات، (6) كارنيهات بأسماء مختلفة منسوبة لإحدى الجامعات، جهاز حاسب آلى بالطابعة، (2) كارت ميمورى- فلاشة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

مرور
التشكيل العصابى 

 

مرور2
صورة من الرخص المزورة 

 

 


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