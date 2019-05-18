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أمريكا قد تقلص بعضا من القيود المفروضة على شركة هواوى الصينية

السبت، 18 مايو 2019 09:51 ص
أمريكا قد تقلص بعضا من القيود المفروضة على شركة هواوى الصينية هواوى
أ ش أ
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أعلنت متحدثة باسم وزارة التجارة الأمريكية، أن الوزارة قد تقلص قريبا القيود المفروضة على شركة هواوي تكنولوجيز الصينية بعد أن أدى فرض قيود عليها الأسبوع الماضي إلى أن يصبح من شبه المستحيل بالنسبة لهواوي شراء سلع مصنعة في الولايات المتحدة.

 

وقالت المتحدثة - في تصريح نقلته قناة الحرة الامريكية اليوم السبت - أن الوزارة قد تصدر قريبا ترخيصا عاما مؤقتا لإعطاء الشركات والناس الذين لديهم أجهزة من هواوي فرصة للحفاظ على مصداقية شبكات اتصالاتهم وأجهزتهم.مضيفة :إن الترخيص العام المحتمل لن يسري على المعاملات الجديدة وسيستمر 90 يوما.

 

وكانت وزارة التجارة الأمريكية قد أضافت شركة "هواوي" أمس الأول (الخميس) إلى قائمة بأسماء شركات يحظر عليها القيام بصفقات مع الشركات الأمريكية دون ترخيص.وتحدد القائمة أسماء شركات يعتقد أنها متورطة في أنشطة تتعارض مع مصالح الأمن القومي أو السياسة الخارجية للولايات المتحدة.

 

وقد يكون من بين المستفيدين المحتملين للترخيص المؤقت شركات خدمات الانترنت والهواتف المحمولة في المناطق التي بها عدد قليل من السكان مثل وايومنج وشرق اوريجون والتي قامت بشراء معدات للشبكات من هواوي في السنوات الأخيرة.

 

 


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