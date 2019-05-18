video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 18 مايو 2019 07:31 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

أمريكا.. السجن 20 عاما على موظف سابق فى "CIA" سلم وثائق سرية للصين

السبت، 18 مايو 2019 06:00 ص
أمريكا.. السجن 20 عاما على موظف سابق فى "CIA" سلم وثائق سرية للصين CIA
وكالات
إضافة تعليق
 
أصدرت محكمة بولاية فيرجينيا الأمريكية حكما بالسجن 20 عاما على موظف سابق بوكالة الاستخبارات المركزية (CIA) ، بحسب ما نشرته وكالة روسيا اليوم للانباء .
 
وجاء الحكم على كيفين مالوري (62 عاما) بعد إدانته بتهمة التجسس لصالح الصين، حسبما أفادت به وزارة العدل الأمريكية، يوم الجمعة.
 
وتم توجيه الاتهامات إلى مالوري أواخر يونيو 2017، بعد قيامه سابقا في العام نفسه، بزيارة الصين مرتين. وفي العام 2018، أدان المحلفون مالوري بتهمة التجسس، وكان يواجه عقوبة السجن المؤبد في هذه القضية.
 
وبحسب ملفات المحكمة، فقد سلم مالوري للاستخبارات الصينية ثلاث وثائق تحمل اثنتان منها صفة "سري" والثالثة صفة "سري للغاية". فيما لم يستبعد مكتب التحقيقات الفدرالي أن مالوري سلم للجانب الصيني ما لا يقل عن ثماني وثائق سرية.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

روسيا عن عقوبات أمريكا: واشنطن تتعجل لإحباط اللهجة الإيجابية لمحادثات بومبيو

لاجارد: الحرب التجارية بين أمريكا والصين عامل خطر فى أفق الاقتصاد العالمى

فيرجينيا

امريكا

الصين

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
فيديو.. الرئيس السيسى: الجيش والشرطة هما جناحا الأمن للأمة المصرية

فيديو.. الرئيس السيسى: الجيش والشرطة هما جناحا الأمن للأمة المصرية

زيادة المكون المحلى و تدعيم الصناعات الوطنية ..الدولة تحتاج إلى استراتيجية صناعية كبرى تنهض بالبلاد مثل الملابس والبتروكيماويات والحديد.. الهدف تحقيق معدل نمو صناعى بنسبة 10% ولا نريد حلولا صناعية شكلية

زيادة المكون المحلى و تدعيم الصناعات الوطنية ..الدولة تحتاج إلى استراتيجية صناعية كبرى تنهض بالبلاد مثل الملابس والبتروكيماويات والحديد.. الهدف تحقيق معدل نمو صناعى بنسبة 10% ولا نريد حلولا صناعية شكلية

النصف الآخر 12.. أليدا وجيفار قصة حب ثورية بين مناضلين أسفرت عن 4 أبناء.. المقاومة الكوبية جمعت أشهر ثائر فى العصر الحديث بزوجته.. لم يثق بها فى البداية وأعتقد أنها تتجسس عليه

النصف الآخر 12.. أليدا وجيفار قصة حب ثورية بين مناضلين أسفرت عن 4 أبناء.. المقاومة الكوبية جمعت أشهر ثائر فى العصر الحديث بزوجته.. لم يثق بها فى البداية وأعتقد أنها تتجسس عليه

جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الإسماعيلي والداخلية

جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الإسماعيلي والداخلية

مخالفات تعرضك للحبس فى قانون المرور..ثبوت ارتكاب قائد السيارة حادث مروري

مخالفات تعرضك للحبس فى قانون المرور..ثبوت ارتكاب قائد السيارة حادث مروري

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة