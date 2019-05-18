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السبت، 18 مايو 2019 10:53 ص
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أسعار العملات اليوم السبت 18-5-2019 فى مصر

السبت، 18 مايو 2019 10:34 ص
أسعار العملات اليوم السبت 18-5-2019 فى مصر عملات _ أرشيفية
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استقرت أسعار العملات اليوم السبت 18-5-2019، عند أسعار أول أمس الخميس، وذلك بسبب عدم وجود تعاملات خلال العطلة الرسمية يومى الجمعة والسبت.

ومن العملات التى استقرت أمام الجنيه المصرى اليوم السبت، الدولار الأمريكى، والذى استقر سعره عند سعر ختام تعاملات أول أمس، والذى بلغ 16.98 جنيه للشراء، و17.11 جنيه للبيع على مستوى عدد كبير من البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى،  سعر الريال السعودى سجل 4.53 جنيه للشراء، و4.55 جنيه للبيع.

 

 

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم والتى جاءت كالتإلى:

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

16.98 جنيه للشراء

17.11 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

16.99 جنيه للشراء

17.09 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر

16.99  جنيه للشراء

17.09  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

16.99 جنيه للشراء

17.09 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

17.01 جنيه للشراء

17.11 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

16.99 جنيه للشراء

17.09 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

16.99  جنيه للشراء

17.09  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك عودة

16.99 جنيه للشراء

17.09 جنيه للبيع

 

سعر اليورو الأوروبى اليوم

استقر سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم، مقارنة بختام تعاملات أول أمس، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 19.0 للشراء، 19.18 جنيه للبيع.

 

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

سجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم،  21.74 جنيه للشراء، و21.98 جنيه للبيع،  فقا لآخر تحديثات البنك الأهلى.

 

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.53 جنيه للشراء، و4.56 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتى اليوم

استقر سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وطبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل سعره، 55.84 جنيه للشراء، 56.25 جنيها للبيع.


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