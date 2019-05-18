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السبت، 18 مايو 2019 03:32 م
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أسعار السمك اليوم السبت 18-5-2019 بسوق العبور

السبت، 18 مايو 2019 03:03 م
أسعار السمك اليوم السبت 18-5-2019 بسوق العبور سمك _ أرشيفية
إسلام سعيد
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استقرت أسعار السمك اليوم السبت 18-5-2019، طبقا لآخر تحديث لموقع سوق العبور، حيث بلغ سعر السمك البلطى ما بين 40 – 44 جنيه للكيلو، بحسب النوع والحجم.
 
وتراوح سعر السمك الفيليه البلطى ما بين 30 - 90 جنيها للكيلو، وقشر البياض ما بين 50-66 جنيها، وبلغ سعر سمك القراميط شيلان من 10 - 20 جنيها، وسعر سمك الثعابين من 40 - 160 جنيها، وبلغ سعر سمك المكرونة الخليجى ما بين 39 - 43 جنيها للكيلو، وسمك المكرونة السويسى يصل ما بين 50 – 66 جنيها للكيلو، وبلغ سعر سمك المكرونة المجمد الأكثر تداولا ما بين 19 - 25 جنيها للكيلو.
 
وبلغ سعر السبيط من 90 – 200 جنيها، وسجل سعر الكابوريا من 30 - 140 جنيها، وبلغ سعر الجمبرى الجامبو بين 375 - 425 جنيها، فى حين يتراوح سعر الجمبرى رقم 1 ما بين 275 - 325 جنيها، وبلغ سعر البورى 44 - 50 جنيها، ويصل سعر سمك المرجان من 39- 43 جنيها، والبربون 1 بلغ من 42 - 48 جنيها.

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