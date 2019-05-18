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أريد حلاً.. فاطمة لمحكمة الأسرة: تزوج 3 ويستقبلهن بالمنزل ويوهمنى بأنهم زميلاته

السبت، 18 مايو 2019 05:02 م
أريد حلاً.. فاطمة لمحكمة الأسرة: تزوج 3 ويستقبلهن بالمنزل ويوهمنى بأنهم زميلاته خلافات زوجيه - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى
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أقامت الزوجة فاطمة.ع.م، دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة بزنانيري، وادعت زواج زوجها بثلاثة سيدات دون علمها طوال 7 سنوات، وكذلك إخفاء زواجه على باقى الزوجات، لتؤكد:"كنت أستقبلهم فى منزلى ونجلس سويا لساعات دون أتوقع خيانته وتعرضى للخداع بعد ايهامه لى بأنهم زميلاته".
 
وأكملت الزوجة: "تحملت غيابه طوال 12 عام مدة  زواجنا،ورغم أنه كان يكبرني بسنوات ومطلق وافقت به.. دمر حياتى وتسبب فى تركى لعملى والتحول لربة منزل، استكردنى وخاننى أكثر من مرة وأنا متحملة،لأفوق من غيبوتى وأرى الحقيقة القاسية بزواجه 3 سيدات من وراء ظهرى بالصدفة".
 
وأكملت: تركت المنزل برفقة الطفلين ليحاول أن يصالحنى وعندما رفض هددنى بالرجوع له بالقوة، عاملنى معامله سيئة،خطف أطفالى وحرمنى من حقوقى الشرعية، مررت بلحظات صعبة عندما حرر بلاغ ضدى واتهمنى بالزنا ليسقط عنى حضانة الأطفال، حاول الاعتداء على ومعاشرتي كزوجة ولم أشعر بنفسى إلا بعد أن ضربته على رأسه ليتخذها ذريعة لإقامة جنحه ضرب ضده.
 

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